Nach langer Pause wurde am Donnerstagabend im Stadion Trift wieder ein Fußballspiel angepfiffen. Dabei kam Nicolas Wrede zum Debüt als Trainer der neugegründeten A-Junioren des SV 1911 Bad Dürkheim.

Gegner TSV Königsbach, der nach der vergangenen Saison erstmals den Aufstieg in die A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz geschafft hatte, war zwar von Beginn an deutlich überlegen und siegte verdient mit 7:0, trotzdem war Wrede am Ende zufrieden. „Man muss berücksichtigen, dass einige meiner Spieler zwei oder sogar drei Jahre nicht gespielt haben. Wichtig war, dass alle diszipliniert waren“, kommentierte er die Partie.

Treffen der Trainergenerationen

An der Seitenlinie begegneten sich übrigens zwei Trainergenerationen. Denn Königsbach wird von Bodo Schulz trainiert, der wiederum in Bad Dürkheim als früherer Coach der A-Junioren von Rot-Weiss Seebach bekannt ist. „Bodo war schon mein Trainer, als ich noch bei den B-Junioren der SG Mußbach spielte“, erzählte Wrede.

Eine noch ältere Generation repräsentierte Schiedsrichter Andreas Eberle. „Mit inzwischen 66 Jahren bin ich einer der ältesten Schiedsrichter. Nur bei Horst Lauer bin ich mir sicher, dass er noch älter ist als ich“, meinte er lachend. „Ohne uns Alte geht es aber nicht, denn die jüngeren Kollegen wollen meistens abends nicht pfeifen“, stellte er fest.