Es war ein durchwachsenes Wochenende für die deutsche Mannschaft, ein nicht ganz so gutes für die Lahmen Zeitungsenten und ein sensationelles für die Sektperten. Alles hat etwas miteinander zu tun. Denn das Unentschieden der deutschen Mannschaft hat kaum eines der Teams vorhersagen wollen. Genauer gesagt: Das hatten nur die Donnersberger Borussen prophezeit, die auf zwei Tore für jede Mannschaft tippten. Und eben die Sektperten, die das Ergebnis haargenau vorhergesagt haben. Nicht nur das: Torsten Trautwein, einer der Sektperten, ist am Sonntag zum Leistadter Ortsvorsteher gewählt worden! Während die Sektperten mutmaßlich das namensgebende Kaltgetränk geöffnet haben dürften, lief es für die Lahmen Zeitungsenten nicht so rund. Wir haben bei drei Spielen eine Nullrunde hingelegt. Und vor lauter Zahlen hat die Tabellenauswerterin die Dachdeckerei Petry fälschlicherweise von Dürkheim nach Freinsheim verlegt. Wir geloben Besserung und hoffen auf mehr Tipp-Glück.