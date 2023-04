Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 24-jähriger Freinsheimers ist angeklagt, mit weiteren Männern in Freinsheim einen Mann überfallen zu haben. Die Männer hatten im Internet vorgetäuscht, eine junge Frau zu sein (wir berichteten). Zwei Freinsheimer, die in dieser Sache bereits im März verurteilt worden waren, hatten den Namen des 24-Jährigen genannt. Dieser muss sich nun ebenfalls am Landgericht Frankenthal verantworten.

„Die beiden haben Sie ans Messer geliefert und haben Sie gehängt“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch zu dem Angeklagten. Normalerweise sind fünf Jahre