Wer hat oder hatte es schwerer? Die Jugend von heute oder die der 90er-Jahre? Wenn es nach Suchtpotenzial geht, dann ganz klar die ältere Generation, denn „ihr habt Harry Styles, wir hatten DJ Bobo“. Das Duo hielt beim Comedy-Festival am Samstagabend im Kurhaus so manchem zeitgenössischen Thema den satirisch-musikalischen Spiegel vor.

Auf dem Schlossplatz könnt ihr jetzt in aller Ruhe weitertrinken,“ schickt Julia Gámez Martin einen Gruß an die Zuschauer, die auf dem Platz vorm Kurhaus den Auftritt des mehrfach ausgezeichneten Kabarett-Duos per Livestream verfolgen. Doch dort wird zumindest im vorderen Drittel aufmerksam den beiden Damen gelauscht, die sich mit viel Wortwitz und Ironie so manches kontrovers diskutierte Thema vorknöpfen.

Eindrucksvoll stellt Sängerin Martin beim Weltverbesserersong, der für mehr Konsum von Gemüse plädiert, ihre Schauspielkünste unter Beweis, indem sie ihrem „Mett-Tourett“ freien Lauf lässt und sich die „Fleischeslust“ von der Seele singt oder besser brüllt, was bei Pianistin Ariane Müller für fassungsloses Kopfschütteln sorgt.

Frauenklagelied: Dauert drei bis fünf Tage

Laufen lassen es die Damen auch beim Klagelied spanischer Frauen, das drei bis fünf Tage dauert und sich als Ode an die Menstruation entpuppt, bei deren Darbietung auf öffentlichen Plätzen alle mitmachen und sich einen hinter die Binde kippen könnten. Mit einem kleinen Poklaps solle man zudem Männern ab und an ein „Po“-sitives Feedback geben, womit das Duo auch der MeToo-Debatte Tribut zollt und musikalisch mit „Wir sind genauso scheiße wie ihr“ für mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung wirbt.

Zum Abschluss stellen Suchtpotenzial zwar fest, dass sie mit ihren musikalischen Beiträgen weder die Welt besser gemacht noch für Frieden gesorgt hätten, dafür haben sie jedoch zumindest beim Publikum mit ihren pointierten Spitzen kurzweilig für eine bessere Zeit gesorgt.