[Aktualisiert, 8.45 Uhr] Eine seit Sonntagnachmittag vermisste 87-jährige Frau aus Bad Dürkheim ist wohlbehalten zurück. Nach Angaben der Polizei hatte die Seniorin gegen 15.30 Uhr ein Wohnheim im östlichen Teil der Stadt verlassen. Seither fehlte von ihr jede Spur. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen Drohnen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, blieb die Suche zunächst erfolglos. Am Montagmorgen gab die Polizei dann Entwarnung.