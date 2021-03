Da will man als Buchfink den Weibchen gefallen und dann zerzaust einem der Wind das schön gefärbte Gefieder. Und dann noch diese Sturmfrisur! Dieses Märzwetter macht so ein Vogelleben nicht einfacher. Gut, dass man wenigstens vor Kälte sicher ist, sonst geht einem der Wind noch durch und durch. Dicht am Körper sitzen die feinen Daunenfedern. Sie schaffen Luftpolster und bilden eine wärmende Schicht gegen die Witterung. Und auch die stabileren Deckfedern, die über ihnen liegen, bieten Schutz. Aber sie sollen eben noch mehr leisten, nämlich mit kräftigen Farben um eine Partnerin werben. Als Buchfink trägt man dazu Rosa bis Rostrot an Brust und Bauch, schönes Blau am Oberkopf und rotbraune Kopfseiten. Und dann erst die weißen Flügelmuster! Hoffentlich strahlt bald die Frühlingssonne ausgiebig vom Himmel. Dann kann man sich mit Prachtkleid und kraftvollem Gesang so richtig in Szene setzen.