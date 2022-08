In der Nacht von Freitag auf Samstag waren Teile der Orte Forst und Wachenheim sowie des Bad Dürkheimer Stadtteils Hardenburg bis zu drei Stunden ohne Strom. Wie die Pfalzwerke Netz AG mitteilte, kam es gegen 0.45 Uhr zu den Stromausfällen. Der Grund dafür sei ein Baum gewesen, der im Sturm umgefallen ist und eine Leitung beschädigt hat. Innerhalb einer Stunde sei die Stromversorgung in Forst und Wachenheim wieder hergestellt worden, in Hardenburg habe es bis zu drei Stunden gedauert.