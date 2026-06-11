Vögel sitzen gern auf Stromleitungen und -masten, erleiden dabaei aber auch immer wieder Stromschläge, werden schwer verletzt oder sterben. Das wird getan, um sie zu schützen.

Kreis Bad Dürkheim. Auf Strommasten und -leitungen haben Vögel eine freie Anflugschneise, gute Übersicht und sind vor Bodenfeinden sicher. Weißstörche nutzen die Masten auch deshalb gern als Brutplatz, weil hohe alte Bäume in offener Landschaft oft fehlen. Doch das kann ihnen zum Verhängnis werden: Gelangen Nistmaterialien wie lange Äste in die Nähe stromführender Leitungen oder berühren die Vögel beim Flügelausbreiten mehrere Leiterseile gleichzeitig, fließt Strom durch den Körper, schwerste Verbrennungen, Lähmungen und Tod sind die Folge.

Sogar durch einen Kotstrahl, der eine Verbindung zwischen Körper und spannungsführenden Bauteilen herstellt, kann ein Erdschluss ausgelöst werden. Im April starb im Bad Dürkheimer Bruch ein Mäusebussardpärchen beim Paarungsakt ineinandergekeilt den Stromtod. Und kürzlich gab es im Bad Dürkheimer Netz Stromausfälle aufgrund eines Kurzschlusses, der durch Vögel ausgelöst wurde. Stromausfälle rühren auch daher, dass die Schutztechnik die Leitung bei Kurzschluss oder Erdschluss automatisch abstellt.

Vogelschutz an Stromleitungen

Besonders gefährlich für große Vögel wie etwa Störche, Eulen und Greife sind Mittelspannungsleitungen, da deren Kabel einen geringeren Abstand zueinander haben als bei den Hochspannungsleitungen. Letztere wiederum sind gefährlich, weil die obere dünne Leitung im Flug übersehen werden kann. Tödliche Kollisionen sind die Folge.

In Deutschland ist die Verpflichtung zum Schutz von Vögeln an Energiefreileitungen in §41 des Bundesnaturschutzgesetzes festgehalten. Netzbetreibern wurde gesetzlich vorgeschrieben, neue Strommasten ab dem zum 31. Dezember 2012 vogelsicher zu bauen und bestehende gefährliche Masten im gleichen Zuge nachzurüsten. Dazu gibt es für alle Netzbetreiber bundesweit die verbindliche „Anwendungsregel zum Vogelschutz an Mittelspannungsleitungen“ VDE-AR-N 4210-11, die im Oktober 2025 nochmals durch eine neuere Version verschärft wurde.

Doch noch immer entsprechen nicht alle Masten und Leitungen bundesweit diesen Anforderungen. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat deshalb die Broschüre „Achtung Stromschlag“ ins Netz gestellt. In ihr erklären Bilder, woran man gefährliche, aber auch sichere Anlagen erkennen kann. Mit diesem Wissen kann man unsichere Masten dem Strombetreiber melden, damit er diese nachrüstet.

Pfalzwerke Netz: „99 Prozent der Masten sicher“

Vereinfacht erklärt gibt es folgende Maßnahmen zur Nachrüstung: Isolierende Abdeckungen, sogenannte Vogelschutzhauben, verhindern, dass Vögel beim Sitzen oder Landen Kontakt mit stromführenden Komponenten bekommen. Büschelabweiser – stachelig von den Masten abstehende Drahtstifte – halten die Vögel davon ab, sich in der Nähe stromführender Bauteile niederzulassen. Sitzbretter bieten Vögeln sinnvolle Alternativen. Mastschalter, Umspannpunkte und Kabelaufführungen werden zusätzlich isoliert. An Hochspannungsleitungen kann man sichtbare Markierungen anbringen, die Kollisionen verhindern. Die neuen Masten sind von Anfang an vogelsicher konstruiert, die Leitungen liegen beispielsweise weiter auseinander.

In Bad Dürkheim sind die Anwendungsregeln noch nicht vollständig umgesetzt. Auf Anfrage, wie viele Masten noch nicht nachgerüstet seien, erklärt die Pressestelle der Pfalzwerke Netz AG, dass sie keine konkreten Zahlen kommunizieren könne. 99 Prozent der Masten im Gebiet der Pfalzwerke Netz seien vogelschutzsicher, versichert das Unternehmen.

Masten werden nach Vogeltod nachgerüstet

Im Falle des verunfallten Greifvogelpaars bei Bad Dürkheim reagierte die Pfalzwerke Netz AG laut Michael Ochse von der Pollichia vorbildlich: Sie habte den Mast, unter dem die Tiere gefunden wurden, zügig überprüft. Dieser entsprach den gültigen Normen. Das Unternehmen sicherte zu, Vogelschutzhauben an den Endverschlüssen anzubringen und Büschelabweiser zu installieren. Außerdem beabsichtigt es, sie die nächstgelegenen Masten nach aktuellen Standards nachzurüsten.

Die Pfalzwerke Netz AG erklärt auf Nachfrage, dass sie ältere Masten schrittweise überprüfe und je nach Gefährdungslage geeignete Maßnahmen ergreife. Wenige verbliebene Masten seien technisch schwer umrüstbar oder würden im Zuge der Netzertüchtigung in den kommenden Jahren demontiert und durch neue, vogelschutzsichere ersetzt. Zudem engagiere die Firma sich seit Jahren aktiv im Vogelschutz, unterstütze die Beringung von Jungvögeln und den Bau ökologisch sinnvoller Storchennester. Sie arbeite eng mit Fachorganisationen wie dem Nabu, Aktion Pfalzstorch und regionalen Initiativen zusammen.