Ein Vogel hat in der Nacht zum Samstag einen großräumigen Stromausfall verursacht. Wie die Pfalzwerke mitteilten, waren Teile von Grünstadt, Freinsheim, Herxheim am Berg und Großkarlbach betroffen. Gestört war das 20-Kilovolt-Netz zwischen 22.30 und 24 Uhr. Laut Pfalzwerke hat ein Vogel einen Kurzschluss verursacht. Der Stromausfall dauerte je nach Umspannpunkt wenige Minuten bis zu eineinhalb Stunden. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG kümmerte sich darum, die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.