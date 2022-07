(Aktualisiert um 16.20 Uhr). Ein Defekt in einem 20 kV-Kabel zwischen der Schützenstraße und der Valentin-Ostertag-Schule hat den großflächigen Stromausfall am Mittwochnachmittag zwischen 15.11 und 15.40 Uhr in Bad Dürkheim verursacht. Nach Angaben der Stadtwerke sind durch den Kabelfehler die beiden Trafostationen in dem Bereich komplett ausgefallen und haben dadurch eine Störung im Stromnetz in Seebach, der gesamten Innenstadt sowie im Fronhof verursacht. Nicht betroffen waren Hardenburg, Leistadt, Ungstein und das Gewerbegebiet Bruch. Am längsten blieb der Strom in der Schützenstraße weg. Das betroffene Kabel ist laut Stadtwerke veraltet und wird derzeit gerade durch ein neues ausgetauscht. Die Bautätigkeiten hätten jedoch nichts mit dem Stromausfall zu tun.