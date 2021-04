Um 8.25 Uhr ist es am Freitag durch einen technischen Defekt eines Betriebsmittels zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gekommen. Das teilt die Pfalzwerke Netz AG mit Sitz in Ludwigshafen mit. Betroffen waren demnach Teile von Freinsheim, Bockenheim, Herxheim am Berg, Weisenheim am Sand, Großkarlbach, Obrigheim, Kirchheim, Bissersheim, Dackenheim und Kindenheim, die zwischen einer Minute und einer Stunde 25 Minuten unversorgt blieben. Ein einzelner Umspannpunkt in Bockenheim blieb einer Stunde und 38 Minuten ohne Strom. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten nach Angaben des Unternehmens sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein und stellten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder her.