Die Leistadter hatten am Dienstagabend eine Stunde lang keinen Strom. Grund für den Ausfall war nach Angaben von Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher ein Sicherungsschalter, der aus unbekanntem Grund ausgelöst hat. Zwischen 21.58 und 22.50 Uhr blieben deshalb in dem Dürkheimer Ortsteil die Lichter aus. Zunächst hatten sich die Stadtwerke-Mitarbeiter auf Fehlersuche im Netz begeben, aber keinen gefunden. Anschließend hätten sie den Ortsteil wieder schrittweise ans Netz genommen. „Es funktioniert alles wieder“, so Kistenmacher. Erfahren haben die Stadtwerke vom Ausfall durch die Leistadter selbst. „300 Leute haben sich gemeldet, davon manche mehrfach“, so der Stadtwerke-Chef. Eine Nummer habe es sogar über 40 Mal beim Bereitschaftstelefon versucht. „Es ist wie eine Lawine“, beschreibt Kistenmacher die Meldebereitschaft der Leute bei Stromausfällen. „Es ist in Ordnung, dass sich die Leute melden“, sagt Kistenmacher. Er bitte nur um Verständnis, nicht alle Anrufe beantworten zu können.