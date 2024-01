Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Stromausfall am Donnerstagabend sind Tausende Anrufe bei den Stadtwerken eingegangen. Nicht jeder nahm den Blackout so gelassen wie die Restaurantgäste im Piazza Romana, die bei Kerzenschein dinierten, oder die Tanzschüler im La Danza, die mit Kerzen und Smartphones eine besondere Stimmung kreierten – so manchem brannten nach dem Kurzschluss die Sicherungen durch.

Die Stimmung am Donnerstagabend in der Innenstadt hatte etwas Mystisches: Vereinzelt standen Gäste von Restaurants und Kneipen auf den Straßen und Plätzen, die spärlich beleuchtet