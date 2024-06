[Update 16.22 Uhr] Zu einem Stromausfall ist es am Donnerstag ab 9.44 Uhr gekommen. Als Grund nennt die Pfalzwerke Netz AG auf RHEINPFALZ-Nachfrage eine Störung in ihrem 20-Kilovolt-Netz. Betroffen waren Teile von Dackenheim, die Ortsteile Hardenburg, Leistadt und Ungstein in Bad Dürkheim, Freinsheim, Herxheim am Berg, Kallstadt, Wachenheim, Deidesheim, Lindenberg, Weisenheim am Berg, Kirchheim, Forst Mundhardter-Hof, Großkarlbach und Bissersheim. Die Versorgungsunterbrechung in diesen Orten lag zwischen vier Minuten und einer Stunde und fünf Minuten, in Wachenheim zwischen acht und 16 Minuten. „Die Ursache für die Störungen war ein defekter Schalter an einem Mast“, teilt das Unternehmen mit.

Zuvor war es in der Nacht auf Samstag und am Montagvormittag bereits zu Ausfällen in der Verbandsgemeinde Freinsheim gekommen. Liegt also vielleicht ein allgemeines Problem mit der Stromversorgung in der Region vor? „Nein, es gibt kein grundsätzliches Problem“, erklärt die Pfalzwerke Netz AG und hebt hervor, dass sie jährlich 100 Millionen Euro in die Instandhaltung und den Ausbau ihrer Netze investiere. Informationen zu aktuellen Stromausfällen bietet das Unternehmen im Internet unter www.pfalzwerke-netz.de/auskunft-stromausfall.