Um 5.17 Uhr ist in Teilen von Bad Dürkheim – vor allem in den Ortsteilen Hardenburg, Leistadt und Ungstein – sowie in Freinsheim, Herxheim am Berg und Kallstadt der Strom ausgefallen. Als Grund nennt die Pfalzwerke Netz AG eine Störung im 20-Kilovolt-Netz. Die genaue Ursache werde noch geprüft. Der Ausfall habe zwischen zwei Minuten und zwei Stunden und vier Minuten gedauert. Das Netzteam Vorderpfalz und die Netzleitstelle hätten alles unternommen, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.