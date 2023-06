Die Preise für Strom und Gas sind in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Doch wann profitieren die Kunden der Stadtwerke davon?

„Wir senken die Preise zum Januar 2024“, kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher auf RHEINPFALZ-Nachfrage an. Wegen der Turbulenzen an den Energiemärkten im vergangenen Jahr haben die Werke ihre Beschaffungsstrategie geändert. Mittlerweile kaufe man die benötigten Mengen an Strom und Gas allesamt langfristig ein, kurzfristig beschaffte Kontingente gebe es nicht mehr im Portfolio.

„Für 2023 haben wir uns bereits komplett eingedeckt“, erklärt Kistenmacher. Weil Teilmengen Strom und Gas zu den hohen Preisen des vergangenen Jahres eingekauft wurden, sei eine Preissenkung vor dem 1. Januar aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, erklärt Kistenmacher, warum die Stadtwerke dem Beispiel anderer Anbieter noch nicht folgen können. „Für 2024 haben wir auch schon Teilmengen eingekauft, da sieht es besser aus“, ergänzt er.

Höhe der Preissenkung noch unklar

Die langfristige Beschaffung habe den Vorteil, dass Kunden plötzliche Preissprünge und -spitzen erspart würden, erklärt Kistenmacher. Dafür dauere es länger, bis Preissenkungen an den Energiemärkten bei den Abnehmern ankämen. Wie deutlich die Preissenkung zu Beginn des kommenden Jahres ausfallen werde, könne er noch nicht sagen.

Der Arbeitspreis für eine Kilowattstunde beim gängigsten Stromtarif liegt bei den Stadtwerken derzeit bei 47,66 Cent brutto, beim Gas beträgt er 19,87 Cent. Wegen der Energiepreisbremse zahlen Kunden aber für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs nur 40 Cent pro Kilowattstunde beim Strom und zwölf Cent beim Gas.