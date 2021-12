Aufgrund eines Kurzschlusses ist es im Stadtgebiet in den frühen Morgenstunden zu mehreren, Stromausfällen gekommen. Wie der Geschäftsführer der Dürkheimer Stadtwerke, Peter Kistenmacher, auf RHEINPFALZ-Anfrage hin mitteilt, war der Kurzschluss gegen 4.30 Uhr entdeckt worden. Um den genauer lokalisieren zu können, habe man dann nacheinander in den Teilnetzen den Strom abgeschaltet. In Grethen und Hausen habe das nur jeweils wenige Minuten gedauert. Teile von Seebach, wo sich der Kurzschluss auch befand, waren bis zu einer Stunde ohne Strom. Verursacht wurde der Kurzschluss durch ein defektes Kabel zwischen den Trafostationen an der Valentin-Ostertag-Schule und dem Friedhof. Wie Kistenmacher abschließend berichtet, sei der Strom gegen 7.12 Uhr wieder eingeschaltet worden.