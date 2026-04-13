Würden Spiele so friedlich verlaufen wie das der Seebacher gegen Schifferstadt II in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, wäre es kein Problem, mehr Schiedsrichter zu gewinnen.

Der für die Begegnung im Meisterwasental eingeteilte Unparteiische Ralf Liesert vom TuS Mechtersheim zeigte aufgrund der fairen Spielweise beider Teams nicht einmal eine Gelbe Karte.

Auch auf dem Platz bereitete die Zweite Mannschaft des Landesligisten FSV Schifferstadt den Seebachern keine großen Probleme. Hätten die Rot-Weißen während der gesamten Spielzeit ihr volles Leistungsvermögen abgerufen, hätte der Sieg noch deutlicher als 5:1 ausfallen können. „Nach der Halbzeitpause haben wir leider einige Gänge zurückgeschaltet“, bedauerte Robin Schwehm, der nicht nur eine gewohnt starke Leistung zeigte, sondern auch den verhinderten Cheftrainer Jan-Marvin Dell vertrat.

Schwehm leitete in der elften Minute mit einem Freistoß von der linken Seite die Aktion zur Seebacher 1:0-Führung ein. Paul Stro verwertete die Vorlage per Kopfball. Dies bildete die Grundlage für einen Hattrick des in der Verbandsliga Baden erfahrenen und mittlerweile in Bad Dürkheim wohnhaften Stürmers, dessen Verpflichtung sich immer mehr als Volltreffer erweist. In der 22. und 37. Minute vollstreckte Stro erneut eiskalt zum 2:0 und 3:0. In der 35. Minute hatte Arianit Kajtazi bei einem Lattentreffer Pech.

Die Seebacher waren den bis zur Pause enttäuschenden Gästen in allen Belangen überlegen und ließen kaum gegnerische Angriffe zu. Eine Standardsituation führte jedoch dazu, dass die Schifferstadter auf 1:3 verkürzten. Mateusz Szcepanski traf nach einem Eckball in der 49. Minute.

Danach verlief das Spiel ausgeglichener, was die Seebacher aufgrund ihres reduzierten Engagements selbst zu verantworten hatten. Kurz vor Schluss erzielten sie dennoch zwei weitere Tore. Beim 4:1 wurde Marcel Kaltenbach an der linken Strafraumgrenze gefoult. Den anschließenden Freistoß führte er selbst aus. Der erste Versuch wurde von der Schifferstadter Mauer abgewehrt, doch im Nachschuss bugsierte Kaltenbach den Ball über die Torlinie (88.). Anschließend traf Jan Weisenborn nach Zuspiel von Kaltenbach zum 5:1-Endstand (90.).„Aufgrund des Verlaufs der zweiten Hälfte ist unser Sieg zu hoch ausgefallen“, gab Schwehm zu.