In den Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Freinsheim wird es dieses Jahr keine Sommerschule geben. Das bestätigte die Erste Beigeordnete Elke Schanzenbächer (CDU) auf Anfrage. Das sei „skandalös“, kritisieren die Elternbeiräte von drei Grundschulen, die sich zusammengeschlossen haben.

Die Sommerschule wäre wichtig für viele Kinder und Eltern, damit die schulischen Defizite, die die Kinder in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgebaut hätten, „zumindest ansatzweise behoben werden könnten“, findet Stefanie Frank, Elternsprecherin der Kallstadter Grundschule. Schanzenbächer nennt zwei Gründe, warum es in den Grundschulen in Freinsheim, Weisenheim am Berg und Kallstadt keine Sommerschule geben wird. So hätten die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung, die die Sommerschule organisieren müssten, „dafür keine Kapazitäten frei“, sagt sie. In einer E-Mail von Büroleiter Jörg Heidemann an die Schulen heißt es: „Wesentlicher Grund für die Absage ist, dass in der bevorstehenden Haupt-Urlaubszeit schlicht und ergreifend keine Mitarbeiter im Fachbereich 1 und im Fachbereich 2 verfügbar sind, die sich um die Organisation im Vorfeld und insbesondere um die Umsetzung vor Ort kümmern könnten.“

Als zweiten Grund dafür, dass die Verbandsgemeinde „vom Angebot einer Sommerschule Abstand nehme“, führen Schanzenbächer und Heidemann Umbau- und Reinigungsarbeiten in den Schulen an. Das Land nennt als Termin für die Sommerschule den 16. bis 27. August. Doch könne sie auch in anderen Ferienwochen und müsse nicht unbedingt in den Schulgebäuden stattfinden.

Die Sommerferien beginnen am 19. Juli und dauern bis 29. August. Laut Heidemann wird in der Hermann-Sinsheimer-Grundschule in Freinsheim ab dem 2. August bis zum Ende der Ferien umgebaut und gereinigt. In der Kallstadter Grundschule seien die Arbeiten von 19. Juli bis 22. August geplant und in der Grundschule in Weisenheim am Berg von 9. August bis 29. August.

„Kein Bedarf“ in Wachenheim

In den Grundschulen Friedelsheim-Gönnheim-Ellerstadt und Wachenheim wird es in den Sommerferien ebenfalls keine Sommerschule geben. „Wir haben mit den Schulleitungen gesprochen und festgestellt, dass es dafür keinen Bedarf gibt“, sagt Ulla Kaiser, Büroleiterin der Verbandsgemeinde Wachenheim. Sie räumt aber ein, dass es durchaus möglich sei, im Herbst ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.

Für die Dürkheimer Grundschüler hingegen gibt es vom 16. bis 27. August die Sommerschule in der Salierschule, kündigt Stadt-Pressesprecherin Petra Wurm an. „Die Sommerschule ermöglicht es ihnen, in der Pandemie entstandene Lücken in Mathematik und Deutsch zu schließen“, sagt sie. Das Angebot könnten die Kinder eine Woche, in Ausnahmefällen auch in beiden Wochen nutzen.

Wie im Vorjahr würden die Lehrer gezielt Schüler mit konkretem Förderbedarf ansprechen. Die Eltern bekämen voraussichtlich noch in dieser Woche eine schriftliche Zusage mit den notwendigen Informationen.