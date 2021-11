Wie sollen die mit Grünpflanzen bewachsenen Randstreifen von Weinbergen und anderen landwirtschaftlichen Flächen gemäht werden? Darüber diskutierten am Dienstag die Mitglieder des Dürkheimer Ausschusses für Weinbau, Landwirtschaft und Forsten. Auslöser war eine Anfrage des Klimabündnisses im Stadtrat im Juni. Die Ratsmitglieder hatten die Frage in den Ausschuss verwiesen.

Insgesamt handle es sich um 165 Kilometer Randstreifen, informierte Dirk Friedrich, für den Bereich Landwirtschaft, Weinbau und Forsten zuständiger Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Laut Friedrich und dem Beigeordneten Kurt Lang (FWG) werden die Randstreifen einmal pro Jahr gemäht, das Mähgut gemulcht und liegen gelassen. „So wie wir es machen, ist es gut“, ist Lang überzeugt. Das habe er Matthias Erstling vom Klimabeirat gesagt, mit dem er wegen des Themas eine Stunde diskutiert habe.

Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) informierte, werde von Naturschützern gefordert, dass das Mahdgut zwei bis drei Wochen liegen bleiben und dann entfernt werden soll. Denn so könnten sich Magerwiesen-Streifen entwickeln. Friedrich verwies darauf, dass dies zusätzliche Arbeit und damit auch Kosten verursachen würde. Man müsse auch überlegen, wo das Mahdgut gelagert wird, auch dadurch könnten Kosten entstehen, ergänzte Glogger.

Winzer könnten Arbeit übernehmen

Regina Zienczyk (SPD) regte an, dass die Winzer diese Arbeit übernehmen könnten. Was alles andere als Begeisterung bei ihrem Parteigenossen Friedhelm Neu auslöste. „Die Damen und Herren vom Klimabeirat sollen selbst rechen, damit sie sehen, was das für eine Arbeit ist“, so Neu.

Monika Maleri (Grüne) und Zienczyk schlugen vor, dass der Naturschutzverband Pollichia Stellen benennen solle, an denen es besonders sinnvoll wäre, das Mahdgut zu entfernen. Der Aufwand das gesamte Mahdgut zu entfernen, lohne sich nicht, da die Bedingungen für die Entwicklung von Magerrasen an Randstreifen sehr schlecht seien, so Maleri.

Auf Anregung von Jochen Schmitt (FWG) kam man überein, dass zum nächsten Wirtschaftswege-Rundgang Vertreter des Klimabündnisses und von Naturschutzverbänden eingeladen werden sollen, um das Thema vor Ort zu besprechen.