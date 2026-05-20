Im Falle des geplanten Praxisumzugs in Bad Dürkheim wirken Politik und Verwaltung wie Verhinderer.

Der Ärztemangel ist eines der drängendsten Probleme der Gesellschaft. Betroffen sind nicht nur ländliche Regionen. Wer als Bad Dürkheimer Kassenpatient beispielsweise versucht, einen Hautarzttermin in der näheren Umgebung zu bekommen, der weiß, wovon die Rede ist. In der Stadt selbst gibt es schon lange keine Versorgung mehr für gesetzlich Versicherte. Dafür gibt es aber eine engagierte Diabetologin, die Patienten aus der Region versorgt, Hausbesuche stemmt und selbst gerne Ärzte ausbilden würde.

Natürlich stehen Mediziner auch in Zeiten des Ärztemangels nicht über dem Gesetz. Für sie gelten dieselben Vorschriften wie für andere Dienstleister oder Privatpersonen. Allerdings ist es Zeit, diese Vorschriften – in diesem Fall einen Bebauungsplan – den tatsächlichen Gegebenheiten und Erfordernissen der Zeit anzupassen. Dazu gehört die Priorisierung der ärztlichen Versorgung. Oder die Stadt geht im Falle von Julia-Katharina Walthers Plänen das Risiko einer Ausnahme vom Bebauungsplan ein. In dieser Sache wirken Politik und Verwaltung derzeit wie Verhinderer. Dabei müsste der in Bad Dürkheim gerne gebrauchte Begriff der Gesundheitsstadt dringend mit Leben gefüllt werden.