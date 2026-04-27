Der VG-Rat will 8,8 Millionen Euro Sondervermögen selbst einsetzen. Ortsbürgermeister rügen fehlendes Einvernehmen und rufen die Kommunalaufsicht an.

Mehr als 8,8 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde Freinsheim aus dem Sondervermögen von Bund und Land. Die Bürgermeister von vier Ortsgemeinden haben die Kommunalaufsicht aufgefordert, den Beschluss des Verbandsgemeinderats, wonach das Geld ausschließlich in der Verbandsgemeinde verwendet werden soll, auszusetzen.

Die Bürgermeister von Dackenheim, Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg und Weisenheim am Sand stellen sich damit gegen die Entscheidung des Verbandsgemeinderats. Initiator sei der Herxheimer Bürgermeister Gero Kühner (SPD), sagt Holger Koob (CDU), Bürgermeister von Weisenheim am Sand. Am 14. April hatten die Mitglieder des Verbandsgemeinderats mit 21 Stimmen bei acht Gegenstimmen beschlossen, dass die Verbandsgemeinde die 8,8 Millionen Euro allein verwenden kann. Zuvor war intensiv darüber diskutiert worden, ob die Mittel bei der Verbandsgemeinde verbleiben, an die Ortsgemeinden fließen oder aufgeteilt werden sollen.

„Durchaus eine Chance“

Drei Tage nach der Ratssitzung wandten sich die vier Bürgermeister an die bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Kommunalaufsicht sowie an Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG), Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU). „Wir haben die Kommunalaufsicht aufgefordert, den Beschluss zu prüfen und, wenn er nicht rechtmäßig ist, auszusetzen“, berichtet Kühner.

„Wir beanstanden die Beschlussfassung, weil mit den Gemeinden unstreitig ein Einvernehmen über die zu meldenden Projekte zu erzielen ist. Die bloße Anhörung im Verbandsgemeinderat reicht hier nach juristischer Prüfung nicht aus“, heißt es in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Kühner berichtet, ein Jurist habe das Verfahren geprüft. „Er meint, dass wir durchaus eine Chance haben“, sagt er. In den Vorgaben zum Sondervermögen sei festgelegt, dass Entscheidungen „im Einvernehmen“ mit den Ortsgemeinden zu treffen seien. Das sei hier nicht erfolgt. Zwar sei bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung am 23. März über die Mittel gesprochen worden, jedoch hätten die Ortsbürgermeister ihre Projekte nicht präsentieren können. Die von der Verbandsgemeinde geplanten Vorhaben seien hingegen mittels Präsentation vorgestellt worden.

„Wie es gelaufen ist, ist nicht glücklich“, sagt Matthias Fankhänel, Bürgermeister von Dackenheim. „Es gab keine Abstimmung mit den Ortsgemeinden, wie es sein sollte.“ Er plädiert für eine Aufteilung der Mittel zwischen Verbandsgemeinde und Orten. Wenn die Verbandsgemeinde das gesamte Geld investiere, stärke dies deren Eigenkapitalquote, nicht aber die der Ortsgemeinden.

„Ein Rechtsfehler liegt nicht vor“

Auch Edmund Müller (BfW) kritisiert das Vorgehen: „Die Entscheidung muss im Einvernehmen mit den Ortsgemeinden erfolgen – und das ist nicht geschehen.“ Die Interessen der Gemeinden seien nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Koob hatte gehofft, dass die Ortsgemeinden einen Teil der Mittel erhalten. Angesichts der Zusammensetzung des Verbandsgemeinderats überrasche ihn das Abstimmungsergebnis jedoch nicht. In den vier betroffenen Orten lebten rund 7400 Menschen, betont er. „Wir kämpfen für unsere Ortsgemeinden und lassen uns nicht so einfach abspeisen.“

Oberholz weist die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. „Die Aussage, mit den Ortsgemeinden sei ein Einvernehmen zu erzielen, ist nicht korrekt.“ Im Gesetz zum Sondervermögen gebe es keine Regelung zur internen Verteilung innerhalb einer Verbandsgemeinde. Dies sei Aufgabe des Verbandsgemeinderats. „Ein Rechtsfehler, der zur Aussetzung des Beschlusses führen würde, liegt nicht vor“, so Oberholz.

Auch seien die Ortsgemeinden ausreichend informiert worden. Oberholz verweist auf eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23. Februar, zwei E-Mails im März sowie eine Bürgermeisterdienstbesprechung am 23. März. Dabei seien auch Projekte der Ortsgemeinden vorgestellt worden. Die Einladung zur Ratssitzung sei ordnungsgemäß erfolgt, der Beschluss somit „weder formal noch materiell zu beanstanden“.

Eigene Pläne der Ortsgemeinden

Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung, teilt auf Anfrage mit, dass sich Landrat Ihlenfeld und die Kommunalaufsicht derzeit noch nicht äußern könnten, da die Stellungnahme der Verbandsgemeinde noch ausstehe.

Für die Verwendung der Mittel haben die Ortsgemeinden eigene Pläne. In Weisenheim am Sand sei eine Generalsanierung der Turnhalle dringend erforderlich, zudem werde Geld für Maßnahmen aus dem Starkregenkonzept, die Erweiterung des Gewerbegebiets sowie die Sanierung gemeindeeigener Wohnungen benötigt, so Koob. In Weisenheim am Berg stehe unter anderem der Ausbau des Parkplatzes Nord auf der Agenda, außerdem die Erschließung der neuen Schulmensa, die Sanierung des Bürgerhauses und die Beleuchtung eines Rad- und Fußwegs entlang der Landesstraße 517, sagt Edmund Müller.

In Herxheim am Berg könnte die Gemeinde mit den Mitteln ein ehemaliges Autohaus erwerben und dort Feuerwehr und Parkplätze unterbringen, so Kühner. Fankhänel sieht für Dackenheim Investitionen in die kommunale Infrastruktur vor.