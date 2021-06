Offenbar im Anschluss an eine Gartenparty kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Schlägerei, in deren Verlauf ein 29-Jähriger erheblich verletzt wurde. Laut Polizeibericht eskalierte auf dem Gartengrundstück in Freinsheim ein Streit. In dessen Verlauf schlugen drei junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren auf den 29-Jährigen ein.

Das Opfer sei dabei so stark im Mund- und Nasenbereich verletzt worden, dass er vom hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei. Die Beamten trafen die drei Beschuldigten auf dem Grundstück an. Die Hintergründe und die genauen Tatumstände waren am Sonntag noch ungeklärt.