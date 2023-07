Wegen eines handgreiflichen Streits in einem Weingut in Bad Dürkheim am Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 21.30 Uhr zu Hilfe gerufen. Einer der Streithähne, ein 21-Jähriger flüchtete beim Eintreffen der Polizeikräfte, konnte jedoch eingeholt werden. Zwischen dem 21-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Wachenheim und einem 32-jährigen Mannheimer war es laut Polizeibericht zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Der Streit zwischen den beiden eskalierte, der 32-Jährige wurde verletzt. Die Ursache des Streits sei noch unklar. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.