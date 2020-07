In der Karl-Räder-Allee gerieten am Dienstag zwei Männer körperlich aneinander und wurden dabei von der Besatzung eines Krankentransportwagens beobachtet. Die daraufhin informierte Polizei ermittelte, dass es sich bei den beiden Hitzköpfen um zwei Arbeitskollegen handelte, die über die Nutzung des Firmenfahrzeuges in Streit geraten waren. Den Beamten zufolge schlug der 43-Jährige seinem 45-jährigen Kollegen mit der Faust ins Gesicht, nachdem dieser dessen Handy auf den Boden geworfen hatte. Durch den Faustschlag stürzte der 45-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Gegen die Männer wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.