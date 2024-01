Im Gegensatz zu vielen ÖPNV-Unternehmen sind die Mitarbeitenden der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) nicht für Freitag, 2. Februar, zum Streik aufgerufen. Das teilt die rnv mit. Hintergrund sind die Verhandlungen über den Tarifvertrag Nahverkehr in zahlreichen Bundesländern, weswegen die Gewerkschaft ver.di zahlreiche ÖPNV-Unternehmen im Bundesgebiet zum Streik aufgerufen hatte. Der Tarifvertrag Nahverkehr gelte allerdings nicht für die Beschäftigten der rnv. Diese habe einen eigenen Haustarifvertrag, für den noch bis Ende des Jahres eine sogenannte Friedenspflicht gelte, in der nicht gestreikt werde, so die rnv.