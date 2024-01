Zwei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag um 3.20 Uhr in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim kontrolliert. Sowohl bei dem 20-jährigen Fahrer als auch bei der 23-jährigen Fahrerin stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test ergab bei beiden einen Wert von 1,15 Promille. Dem Duo wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die zwei jungen Leute erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.