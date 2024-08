Von süß bis scharf reichte die Palette des Geschmacks der kulinarischen Spezialitäten, die von Donnerstag bis Sonntag beim Streetfood-Festival an der Dürkheimer Saline angeboten wurden. 32 Trucks offerierten Gerichte aus vielen Ländern.

„Für jeden ist etwas dabei“, sagte Kaja Assiri, Organisator des Streetfood-Festivals, das zum zweiten Mal in Bad Dürkheim war. Dieses Jahr dauerte das Streetfood-Festival einen Tag länger, schon am Donnerstag konnte man mit dem Schlemmen an den Food-Trucks beginnen.

