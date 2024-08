Im vergangenen Jahr hat das Streetfood-Festival Premiere in der Stadt gefeiert. Mindestens eine Änderung gibt es aber.

Statt wie im Vorjahr freitags öffnet das Festival bereits am Donnerstag, 8. August, seine Tore. Veranstalterin ist wie im Vorjahr die Wiesbadener Stadtleben GmbH, die das Festival gemeinsam mit Verbundpartnern ausrichtet. „Wir freuen uns, bereits zum zweiten Mal diesen besonderen, zentralen Standort an der Saline bespielen zu können“, wird Stadtleben-Geschäftsführer Kai Kauermann in einer Mitteilung zitiert. Das kühle Klima durch den Gradierbau in Kombination mit internationalem Street Food und bunter Unterhaltung hätten bereits im vergangenen Jahr für begeisterte Besucher gesorgt, so Kauermann. Trotz Regens seien 2023 viele Menschen gekommen. „Die Nachfrage war sehr groß“, zeigt sich Kauermann zufrieden. Auch die Unterstützung durch die Stadtverwaltung bei der Logistik sei sehr gut, lobt er.

Daher fiel die Entscheidung leicht, wiederzukommen. Den Kontakt zu dem Streetfood-Festival-Anbieter hatte Martin Koob geknüpft, dessen Familie das Gelände gehört.

Im Vergleich zum Vorjahr, als etwa 20 Anbieter kamen, fällt das Festival in diesem Jahr etwas größer aus: Kauermann erwartet etwa 25 Essens- und Getränke-Stände. Angeboten werden beispielsweise Burger vom Feuerring, aber auch südamerikanische oder koreanische Gerichte. Zudem verkauft der Hof Bodengut erstmals regionale Gewürzmischungen und Speiseöle. Ausgeschenkt werden unter anderem Weine und Cocktails. Für die kleinen Besucher werde es einen kostenlosen Kinderbereich mit Hüpfburg geben. „Unsere Empfehlung für Einheimische und Touristen: Den Street-Food-Festival-Besuch mit einem Stadtbummel verbinden“, heißt es in der Mitteilung der Stadtleben GmbH abschließend.

Noch Fragen?

Das Streetfood-Festival auf dem Platz östlich des Gradierbaus ist am Donnerstag und Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.