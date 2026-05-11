Jeder Kilometer zählt: Die Aktion Stadtradeln geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 13. Mai, fällt der Startschuss in Bad Dürkheim. Einen Grund zum Feiern gibt es auch.

Je nach Witterung vor oder im Kreishaus beginnt um 16 Uhr die Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln. Gleichzeitig werde gefeiert, dass der Landkreis Bad Dürkheim seit zwei Jahren Fairtrade-Landkreis ist, erklärt die Kreisverwaltung. Am Mittwoch erhalte der Kreis die entsprechende Rezertifizierung. Zu dem Termin, bei dem auch die diesjährigen Stadtradeln-Stars vorgestellt werden, sind Bürgerinnen und Bürger willkommen.

Drei Wochen lang – von Mittwoch, 13. Mai, bis Dienstag, 2. Juni, – steht der gemeinsame Einsatz für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität im Mittelpunkt. Beim Stadtradeln zählt jeder Kilometer, der innerhalb des Aktionszeitraums mit dem Drahtesel zurückgelegt wird. „Je mehr Kilometer zusammenkommen, desto deutlicher wird, welches Potenzial im Umstieg aufs Fahrrad steckt“, merkt die Kreisverwaltung an.

Im vergangenen Jahr 69 Tonnen CO 2 eingespart

Bislang sind laut Mitteilung knapp 1000 Teilnehmer in 130 Teams angemeldet. Darunter befinden sind mehr als 200 Kinder und Jugendliche von elf Schulen aus dem Kreis Bad Dürkheim. Im vergangenen Jahr beteiligten sich der Kreisverwaltung zufolge rund 540 Kinder und Jugendliche aus 16 Schulen an der Aktion. Insgesamt traten beim Stadtradeln 2025 rund 1900 Radfahrer in 125 Teams in die Pedale und legten zusammengerechnet rund 425.000 Kilometer auf dem Drahtesel zurück. Damit sparten sie 69 Tonnen CO2 ein.

Für die diesjährige Aktion hat die Sparkasse Rhein-Haardt erneut Klimaschutzpreise für die besten Grund- und weiterführenden Schulen ausgelobt. Auch das Regionalbüro Mittelhaardt und Südpfalz der Energieagentur Rheinland-Pfalz verleiht wieder seinen Wanderpokal.

Die Teilnahme am Stadtradeln ist ganz einfach: Wer mitmachen will, kann sich unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim für den Landkreis oder für seine Gemeinde anmelden. Die gefahrenen Kilometer können direkt in einer App registriert und gespeichert oder nachträglich online eingetragen werden. Während des Stadtradeln-Zeitraums veranstalten verschiedene Organisationen auch Klimaschutzaktionen, Radtouren und weitere Angebote in den Kommunen. Einen Überblick über das Programm gibt es im Klimaschutzportal des Kreises Bad Dürkheim.

Im Netz

www.kreis-bad-duerkheim.de.klimaschutzportal.rlp.de