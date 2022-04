Der starke Schneefall hat die Feuerwehren vor allem in Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Wachenheim in der Nacht zum Samstag stark gefordert. Besonders kritisch war die Lage auf der B37 in Richtung Kaiserslautern. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Die B37 war wegen umgestürzter Bäume noch am Samstagmorgen gesperrt. Die Streckensperrung wurde laut Polizei von Waldschlössl zum Zumstein-Kreisel vorgezogen, weil Lkw versuchten, die B37 als Ausweichstrecke für die ebenfalls gesperrte A6 in Richtung Westen zu nutzen. So soll den Lastwagen die Möglichkeit gegeben werden, noch zu wenden.

„Umgefallen wie Strohhalme“

Doch die Bundesstraße war am Samstagmorgen wegen umgestürzter Bäume noch unpassierbar. Die Polizei rechnet damit, dass die Straße erst am Nachmittag wieder freigegeben wird. „Wir reden nicht von ein Bäumchen oder Ästen, sondern von richtigen Apparaten, die unter der Schneelast umgefallen sind wie Strohhalme“, verdeutlichte der Dürkheimer Wehrleiter Karlheinz Bayer am Samstagmorgen. Sein Team war über Stunden mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Wegen umgestürzter Bäume von der Außenwelt praktisch abgeschnitten waren am Samstagmorgen laut Bayer noch das Klaustal in Hardenburg und das Große Eppental in Grethen-Hausen. Im Stadtgebiet kam es auch zu Stromausfällen. In der Nacht hatte die Feuerwehr Menschen aus ihren Autos geholt, die auf der B37 nicht mehr vorankamen. Die Autofahrer seien alle untergekommen, manche hätten im Hotel übernachtet, sagte Bayer. Die Räumdienste waren im Dauereinsatz. Die B271 zwischen der Abfahrt Seebach und Deidesheim wurde am Samstagmorgen wieder freigegeben.

K16 den ganzen Tag gesperrt

Die K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg wird aufgrund der Witterung und Aufräumarbeiten laut Polizei den gesamten Samstag gesperrt bleiben. Hier waren die Wehren der Verbandsgemeinde Wachenheim gefordert. Die Strecken zur Weilach und Lindemannsruhe sind laut Polizei ebenfalls von Aufräumarbeiten betroffen, weshalb darum gebeten wird, diese Parkplätze nicht aufzusuchen.

Vergleichsweise ruhig ging es laut Feuerwehrsprecher Bodo Wenngatz bei den Wehren der VG Freinsheim zu, die einmal wegen eines Fehlalarms ausrücken mussten. Die Kallstadter Wehr wurde laut Wenngatz zur Unterstützung der Dürkheimer Kameraden angefordert.

Über Unfälle auf den winterlichen Straßen konnte die Polizei Bad Dürkheim am Samstagmorgen noch keine Aussage treffen.

