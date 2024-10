In der „Danziger Straße“ stehen Reparaturarbeiten an Schachtabdeckungen bevor. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Aufgrund dessen muss die Straße vom 14. bis zum 25. Oktober für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitung gibt es nicht. Aufgrund von Ausbesserungsarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus muss zudem die „Bürgermeister-Gropp-Straße“ in Höhe der Hausnummern 16-63 für den Verkehr voll gesperrt werden. Diese Maßnahme ist ebenfalls für die Herbstferien vom 14. bis zum 26. Oktober angesetzt. Eine Umleitung entfällt. Verkehrsteilnehmende können die Straße in der Zeit von 18 Uhr bis 7 Uhr befahren.