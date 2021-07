Das elf Kilometer umfassende kommunale Straßennetz der Gemeinde ist in einem guten Zustand. Das machte ein Vertreter der Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) in der Ratssitzung am Dienstag deutlich.

Die GSA hat die Straßen in Gemeindebesitz in der gesamten Verbandsgemeinde unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse werden nun den einzelnen Gemeinderäten vorgestellt.

Die Digitalisierung des Ellerstadter Straßennetzes als Grundlage für den Aufbau eines Straßenkatasters – eine Forderung nach einem solchen Kataster war in der Vergangenheit mehrfach im Rat erhoben worden - ist abgeschlossen. Bei nur zwei Prozent der Ellerstadter Kommunalstraßen ist die Nutzungsdauer abgelaufen, über 80 Prozent der Straßen befinden sich „im grünen Bereich“. In Euro ausgedrückt beträgt der Gesamtbedarf an Investitionen in das Ellerstadter Straßennetz in den nächsten zehn Jahren 991.000 Euro. Ist der optimale Zeitpunkt für eine Straßenerhaltungsmaßnahme verpasst, müsse der Verlust von Straßenkapital in Kauf genommen werden und es bedeute zudem einen Kostenanstieg bei der Reparatur der Straßen bei gleichzeitiger Zunahme der Risikoschäden, verdeutlichte der GSA-Vertreter, der Bericht liefere dem Gemeinderat künftig den „optimalen Eingreifzeitpunkt“.

Ellerstadt will sich um eine Förderung im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes bemühen, mit der die Entsiegelung und Gestaltung der gemeindeeigenen Grünflächen finanziell begünstigt wird.

Das Förderprogramm beziehe nur Grünflächen im Ortskern mit ein und mache auch die Pflege alter Bäume möglich, erklärte Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG), nicht darunter falle die Begrünung von Verkehrsinseln oder Kreiseln. Bei hoher Eigenleistung bei der Entsiegelung/Begrünung der Flächen könne man deren Neugestaltung kostenneutral halten, verdeutlichte sie. Dorfplanerin Nathalie Franzen soll mit der Antragstellung betraut werden.