Die Nachfahren des Sängers und Mundartdichters Karl Räder stimmen dem von der Stadt vorgeschlagenen Kurztext, mit dem für den Fall einer Umbenennung der Karl-Räder-Allee in Lindenallee auf den früheren Namensgeber hingewiesen werden soll, nur für den Fall zu, dass die Straße nicht umbenannt wird – das betont Ingrid Bauer in einer Stellungnahme im Namen der Nachfahren Räders. „Sollte die Straße umbenannt werden, protestieren wir gegen jegliche weitere Information zu Karl Räder (und auch Gustav Ernst, den wir als Familienmitglied erachten, da er überall präsent ist auf unseren Fotos, Unterlagen und in Erzählungen)“, so Bauer. Die Stadt verfolge ihre Pläne ohne Rücksicht auf die Reklamationen und Widersprüche der Nachfahren. Nach eigenen Angaben hat Bauer die Stellungnahme von 13 der insgesamt 28 erwachsenen Räder-Nachkommen bei der Stadtverwaltung eingereicht. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag, 28. März, über die Umbenennung von Maler-Ernst-Straße, Karl-Räder-Allee und Philipp-Fauth-Straße wegen der Nähe ihrer Namensgeber zum NS-Regime. Auch empfänden die Nachkommen es als „inakzeptabel und ungeheuerlich“, dass die RHEINPFALZ immer wieder Leserbriefe zum Thema veröffentliche, in denen die drei von der Umbenennungsidee betroffenen Personen in einem Atemzug mit „Gräueltaten“ oder „Straßennamen, die nach Massenmördern benannt sind“ erwähnt werden. Damit werde absichtlich suggeriert, die Herren hätten irgend etwas dergleichen verbrochen. Historiker haben im Zuge der Recherchen darauf hingewiesen, dass keiner der drei Männer eine strafbare Handlung begangen hat.