Die Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim erhielt 2024 Hinweistafeln, die auf die NS-Vergangenheit des Mundartdichters hinweisen. In Gönnheim wartet man noch auf die Schilder.

Seit April 2024 tragen drei Straßennamen in Bad Dürkheim nach einem Bürgerentscheid einordnende Zusatzschilder, die auf die Vergangenheit der Namensgeber im Nationalsozialismus hinweisen. Dazu zählen die Philipp-Fauth- und die Maler-Ernst-Straße sowie die Karl-Räder-Allee. Auch in Gönnheim ist ein Weg nach dem Bad Dürkheimer Heimatdichter benannt, der in seinen Gedichten und Vorträgen die NS-Zeit und Adolf Hitler verehrte und antisemitische Stereotype bediente.

Richard Eberle, Pfarrer in Ruhestand, der unweit des Weges in Gönnheim wohnt, wartet seit zwei Jahren auf die Montage der zwei einordnenden Hinweistafeln in Gönnheim. Der Gönnheimer Rat hatte entschieden, sich an der Dürkheimer Entscheidung zu orientieren, passiert ist seither nichts. Eberle hat daher im März diesen Jahres einen offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden Heike Ditrich ( FWG), Ralf Gabriel (Gönnheimer Liste) und Jens Klug-Ledig (SPD) im Gönnheimer Ortsgemeinderat versandt, mit der Bitte, sich „dafür einzusetzen, dass der Gemeinderatsbeschluss zeitnah umgesetzt wird.“ Eberle meint, „die demokratische Kultur und die Reputation des Ortsgemeinderates“ nehmen Schaden, der Beschluss sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Meinhardt: Beschluss „aus den Augen verloren“

Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) erklärt auf Anfrage, dass er die Angelegenheit tatsächlich ein wenig aus den Augen verloren hatte. Im Februar diesen Jahres aber habe er die gleichen Zusatzschilder wie Bad Dürkheim bestellt, seither warte er auf einen Korrekturabzug. Aktuell sei er aus privaten Gründen verhindert, sobald er eine freie Minute finde, wolle er sich mit der Schilder-Firma in Kontakt setzen, die Schilder dann final bestellen und montieren, sobald sie geliefert wurden.

Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim mit Zusatzschild, welches auf die NS-Vergangenheit Karl Räders hinweist. Foto: Julia Plantz

Der einordnende Text in Bad Dürkheim lautet: „Karl Räder, geboren 13.04.1870 in Bad Dürkheim, gestorben am 26.01.1967 in Ludwigshafen. Journalist, Schriftsteller und Heimatdichter, zählt zu den populärsten Mundartdichtern der Pfalz, schrieb für die Werkszeitung der BASF und war Mitbegründer des Literarischen Frühschoppens. In seinen Gedichten und Vorträgen der NS-Zeit verehrte er Adolf Hitler und die Nazi-Ideologie und bediente antisemitische Stereotypen. Die Familie beschreibt die spätere Reue Karl Räders.“ Zudem verweist ein QR-Code auf eine Kurzbiografie auf der Internetseite der Stadt, die darüber hinaus über Karl Räder aufklärt.

In Gönnheim hat der Karl-Räder-Weg elf Anwohner, davon seien einige gegen die Anbringung der Zusatzschilder, andere dafür, manche stünden dem Vorhaben neutral gegenüber, weiß Meinhardt.