Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens gegen die Umbenennung dreier Straßen in Bad Dürkheim sind optimistisch, genügend Unterschriften zu sammeln, um ihr Anliegen über die nächste Hürde zu bringen. Nach Angaben von Ulrich Martin sind nach der Verteilung von Unterschriftenlisten an Dürkheimer Haushalten knapp 1000 Unterschriften zusammengekommen. „Das Quorum von 1220 Stimmen hätten wir auf jeden Fall erreicht“, so Martin. Die Stadt Bad Dürkheim plant zwar, drei Straßen umzubenennen, weil ihre Namensträger – in unterschiedlicher Ausprägung – dem NS-Regime nahestanden. Weil es aber noch keinen Stadtratsbeschluss zur Umbenennung der Karl-Räder-Allee, der Maler-Ernst-Straße und der Philipp-Fauth-Straße gibt, müssen die Initiatoren – Ulrich Martin, Bernd Köhler und SPD-Stadtrat Jonny Papistok – noch warten. Nach dem Votum, das im Februar ansteht, müssen sie ihr Anliegen erneut starten – und auch wieder neue Unterschriften sammeln. Dies ist von den Initiatoren bereits geplant. Aber: „Uns wäre es am liebsten, wenn der Stadtrat unserem Vorschlag folgt und die Straßennamen unverändert bestehen bleiben“, so Martin. Allerdings solle in den betroffenen Straßen eine Einordnung – etwa über QR-Code – erfolgen. So könne sichergestellt werden, dass „unsere schwierige Geschichte“ nicht untergeht. Bei der geplanten Bürgerversammlung im Januar wollen die drei Initiatoren ihre Position erläutern.