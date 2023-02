Die Umbenennung dreier Straßen in Bad Dürkheim wird die Gremien noch weiter beschäftigen. Nach einer Sitzung des Ortsbeirats Seebach stand der Vorschlag im Raum, die diskutierten Straßen – Karl-Räder-Allee, Philipp-Fauth-Straße und Maler-Ernst-Straße – nicht nur umzubenennen, sondern auf einem Zusatzschild mit QR-Code auch auf den alten Namen hinzuweisen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt, der Kulturausschuss und der Ortsbeirat Seebach haben am Dienstagabend mehrheitlich dafür plädiert, nun „weitere Gespräche, auch mit den Angehörigen, zu führen und auf dieser Grundlage einen tragfähigen Vorschlag auszuarbeiten“. Eine Beschlussfassung soll dann in der Sitzung des Stadtrats am 28. März erfolgen.