Am 28. März will der Dürkheimer Stadtrat entscheiden, ob Maler-Ernst-Straße, Karl-Räder-Allee und Philipp-Fauth-Straße umbenannt werden. Nach kontroverser Diskussion war der Beschluss zweimal verschoben worden. Am Dienstag wird nun ein Lösungsweg diskutiert.

Nach Untersuchungen von Historikern und eigenen Recherchen der Stadtverwaltung hatte der Kulturausschuss im November empfohlen, Maler-Ernst-Straße, Karl-Räder-Allee und Philipp-Fauth-Straße