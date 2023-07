Die Umbenennung von Maler-Ernst-Straße, Karl-Räder-Allee und Philipp-Fauth-Straße steht am 18. Juli erneut auf der Tagesordnung des Stadtrats. Wie der Geschäftsführende Beamte Lars Pletscher am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss bestätigte, habe das Bürgerbegehren für die Beibehaltung der bisherigen Namen die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllt. Wie geht es jetzt weiter?

Wie Pletscher erklärte, habe die Initiative gegen die am 28. März vom Stadtrat beschlossene Umbenennung 1514 gültige Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern eingereicht. Damit wurde die für die Größe Bad Dürkheims nötige Anzahl von 1220 Unterschriften übertroffen. Auch die Fragestellung „Soll die Umbenennung der Karl-Räder-Allee, Maler-Ernst-Straße und Philipp-Fauth-Straße unterbleiben?“ sowie der Stadtrats-Beschluss als Gegenstand des Bürgerbegehrens seien zulässig, so Pletscher.

Formell muss die Zulässigkeit aber noch vom Stadtrat bestätigt werden. In der Sitzung am 18. Juli hat dieser die Möglichkeit, den Beschluss vom 28. März zu revidieren und auf die Umbenennung von Maler-Ernst-Straße, Karl-Räder-Allee und Philipp-Fauth-Straße in Rudolph-Christmann-Straße, Lindenallee und Johannes-Fitz-Straße zu verzichten. Die Umbenennung war wegen der Nähe der bisherigen Namensgeber zum Nazi-Regime beschlossen worden, die Historiker belegt hatten.

Am 18. Juli werden laut Pletscher die Initiatoren des Bürgerbegehrens, eine dreiköpfige Gruppe um den Seebacher Ulrich Martin, ihre Position darlegen. Wenn der Stadtrat bei seiner Entscheidung bleibt, gibt es am Sonntag, 24. September, einen Bürgerentscheid zur Frage der Umbenennung. Um den Beschluss aus dem März aufzuheben, müssten dann zwei Kriterien erfüllt sein: Es müsste eine Mehrheit gegen die Umbenennung stimmen, und das müssten 15 Prozent der in Bad Dürkheim Wahlberechtigten – knapp 2300 Wählerinnen und Wähler – sein. Laut Pletscher würde es im Falle eines Bürgerentscheids zehn Wahllokale geben, eines weniger als bei der Bürgermeisterwahl: Die Wahllokale Dürkheimer Haus und Kita Isenach werden zusammengelegt, gewählt würde in diesem Bereich im Dürkheimer Haus.

Wie Stefanie Feigel, Sachgebietsleiterin bei der Stadtverwaltung, auf Nachfrage aus dem Haupt- und Finanzausschuss erklärte, liegen die Kosten für einen Bürgerentscheid in demselben Bereich wie bei der Bürgermeisterwahl – zwischen 15.000 und 20.000 Euro.