In Weisenheim am Sand wird am Sonntag Straßenfasnacht gefeiert. Einen Umzug wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Veranstalter argumentieren mit den hohen Sicherheitsauflagen im rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Wie schon im vergangenen Jahr ist die Fasnachtssmeile in der Ritter-von-Geißler-Straße zwischen den Abzweigungen Westring/Seligmanngasse und dem Kreisel. Geplant ist eine Einlasskontrolle, doch gebe es im Gegensatz zum vergangenen Jahr keine Einlassbeschränkungen, sagt Beigeordneter Holger Koob (CDU). Falls das Gelände allerdings zu voll werde, sei kein Zugang mehr möglich.

Schluss ist um 18 Uhr

Start ist um 11.11 Uhr, ein Programm ist aber erst ab 13.11 Uhr vorgesehen. Weisenheimer Vereine bieten Getränke und Bratwurst an, außerdem gibt es einen Crêpesstand. Von einer Bühne werden ab 13.11 Uhr ein DJ und der „Tal-Ötzi“ aus Frankeneck für Unterhaltung sorgen. Zwischendurch werden die Sandhexen Tänze vorführen. Am späten Nachmittag zieht eine Guggemusik-Truppe über die Faschingsmeile. Schluss ist um 18 Uhr.