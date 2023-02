Die Kommune hat Hinweise darauf erhalten, dass Betrüger Einlassbändchen für die Straßenfasnacht am Sonntag, 19. Februar, fälschen könnten.

Der Straßenfasching in der Ritter-von-Geißler-Straße ersetzt den früher üblichen Fasnachtsumzug, den die Verantwortlichen wegen der hohen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen abgesagt hatten. Allerdings muss die Anzahl der Teilnehmer begrenzt bleiben, damit die Straßenfasnacht überhaupt stattfinden kann. Die 3000 Tickets sind bereits ausverkauft. Wer kein Einlassbändchen bekommen hat, erhält keinen Zutritt zu dem eingezäunten Festareal. Davor darf auch nicht gefeiert werden.

Nach Angaben des Ortsbeigeordneten Holger Koob (CDU) hat die Verwaltung nun Hinweise darauf erhalten, dass jemand von außerhalb versuchen könnte, die begehrten Einlassbändchen nachzumachen. Er verstehe zwar die Enttäuschung derer, die kein echtes Exemplar ergattern konnten, warnt aber auch: „Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Echtheit der Einlassbändchen zu überprüfen, und werden jeden Betrugsfall kompromisslos zur Strafanzeige bringen.“ Denn die Ortsgemeinde habe viel Geld investiert, damit anstelle des Umzugs wenigstens die Straßenfasnacht stattfinden kann. „Das lassen wir uns von ein paar Betrügern nicht kaputtmachen“, erklärt er. Die Bändchen werden an den beiden einzigen Zugängen von einer Security-Firma überprüft. Davor stehen laut Koob die Polizei und Ordnungskräfte.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Facebook Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ob an den Hinweises etwas dran, werde sich herausstellen. Die Veranstalter nehmen diese aber dem Ortsbeigeordneten zufolge ernst, zumal es schon früher ähnliche Betrugsfälle gegeben habe. So hätten vor einigen Jahren Betrüger Eintrittskarten zu einer Veranstaltung des Gesangvereins Liedertafel am Schmutzigen Donnerstag in der Halle des SV Weisenheim gefälscht. Statt der zulässigen 360 Besucher hätten sich dann plötzlich 500 Gäste im Gebäude aufgehalten, was sehr gefährlich gewesen und beinahe zum Abbruch der Veranstaltung geführt habe.

Koob kündigt aber auch deshalb ein rigoroses Vorgehen gegen jedweden Betrugsversuch an, da solche Aktionen nicht nur der Straßenfasnacht in Weisenheim am Sand schaden könnten, sondern der gesamten Feierkultur in der Pfalz. Denn zurzeit stehe wegen der verschärften gesetzlichen Vorgaben ohnehin jedes Fest auf dem Prüfstand. Traue sich dann trotzdem noch wer, eines zu organisieren, machten derartige Betrüger denjenigen zusätzlich zu schaffen oder brächten sie dazu, das Fest abzusagen, und entmutigten so andere Veranstalter. „Nicht jeder Verein kann so wie wir auf Security, Ordnungsamt und Polizei zurückgreifen“, erklärt er und appelliert an die Menschen, nur mit einem echten Einlassbändchen zur Straßenfasnacht zu kommen – zumal auch vor dem eingezäunten Festgelände nicht gefeiert werden darf.