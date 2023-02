Lange mussten die Fasnachter in Bad Dürkheim darauf warten: Es darf wieder live, verkleidet und bei bester Laune in der Innenstadt gefeiert werden – wenn auch ohne Umzug. Los geht die Straßenfasnacht auf dem Römerplatz am Dienstag, 21. Februar, um 13.11 Uhr.

Reinhold Jäger, Vorsitzender der „Derkemer Grawler“ ist gespannt, wie viele Menschen am Fasnachtsdienstag den Weg in die Innenstadt finden. Bei den Planungen ging man von 500 Besuchern aus – nach den Absagen der Umzüge in Maxdorf und Weisenheim am Sand und der Beschränkung der Besucherzahl auf 3000 Gäste für die Straßenfasnacht am Sonntag in Weisenheim könnten es aber auch ein paar mehr werden. „Wir freuen uns über alle, die friedlich mit uns feiern, Einlasskontrolle oder Zäune gibt es bei uns nicht“, verspricht Jäger.

Privater Sicherheitsdienst im Einsatz

Allerdings gibt es ein Sicherheitskonzept, das mit der Stadt zusammen erstellt wurde. Demnach sind vier Ordner eines privaten Sicherheitsdienstes vor Ort, den die „Grawler“ engagiert haben. Auch die Polizei und Personal des kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt werden Präsenz zeigen. Absperrungen wie in anderen Städten mit Pollern seien in der Kurstadt nicht nötig, da das Treiben auf dem Römerplatz etwas abgeschirmt vom Verkehr ist.

Umzugswagen auf dem Römerplatz

Die Karneval-Gesellschaft stellt für die Feier ihren Umzugswagen auf den Römerplatz, ein DJ legt Fasnachtsmusik auf. Außerdem werden für Kinder Bonbons vom Wagen geworfen, die „Zwerge“ der Grawler sowie die Kinder-Schautanzgruppe planen Auftritte als Fußgruppen. Vier Beschicker bieten Getränke, Herzhaftes und Süßes an. Jäger, der auf gutes Wetter und beste Stimmung hofft, hat eine Bitte an die Besucher: „Sie sollten sich so benehmen, dass es keine Klagen gibt und wir hoffentlich nächstes Jahr wie früher wieder mit Umzug und Straßenfasnacht feiern können.“