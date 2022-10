Eine Straßenbahn ist am Montagabend gegen 19 Uhr mit einem Transporter kollidiert. Der Wagen stürzte auf der Seite, der Fahrer wurde verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 30-Jähriger mit seinem Transporter auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A650 unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Mannheimer Straße/Gutleutstraße wollte er nach links in die Gutleutstraße abbiegen. Da die Straßenbahn gerade aus Richtung Bahnhof Bad Dürkheim kam, sei die Ampel für Linksabbieger aber auf Rot geschaltet gewesen, so die Polizei. Der 30-Jährige bog dennoch in die Gutleutstraße ab, woraufhin die Bahn das Fahrzeug am Heck touchierte. Dadurch überschlug sich der Transporter und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Schaden von 30.000 Euro

Der Fahrer wurde leicht verletzt vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Die beiden Abbiegespuren der Mannheimer Straße wurden wegen der Aufräumarbeiten bis 21.30 Uhr gesperrt.