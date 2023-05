Die Gemeinde Ellerstadt hat 35 Prozent beziehungsweise 25 Prozent je nach Gebiet als Gemeindeanteil in ihrer neuen Straßenausbausatzung stehen. So wurde es am Dienstagabend in der Ratssitzung beschlossen.

EIn der neuen Satzung steht auch, dass Ellerstadt aus drei Abrechnungsgebieten besteht: Ortskern Ellerstadt, Akaziensiedlung und Gewerbegebiet Nauroth. Für den Ortskern und die Akaziensiedlung gelten 35 Prozent, für das Gewerbegebiet 25 Prozent Gemeindeanteil. Darauf legte sich der Gemeinderat fest, nachdem in der alten Ausbausatzung von 2008 noch ein Gemeindeanteil von 50 Prozent festgelegt worden war und im Bauausschuss im März 30 beziehungsweise 20 Prozent zur Diskussion gestanden hatten. Inzwischen ist jedoch durchgängig Rechtsprechung, dass sich der Gemeindeanteil zwischen 20 und 35 Prozent zu bewegen hat.

Weiterhin wird ein Sommerfest am 16. Juli auf der Mehrgenerationenfläche neben der Schule gefeiert. Es ist als neues Format für den bisherigen Neujahrsempfang gedacht. Ellerstadter Vereine sind eingeladen, die Veranstaltung mitzugestalten.

Zwischen 19. und 23. Juni ist eine Projektwoche zum Thema Umwelt an der Grundschule geplant. Am 21. Juni wird Müll gesammelt. Die Ortsgemeinde und der Offene Arbeitskreis Umwelt unterstützen die Aktion.

In den Kalenderwochen 20 und 21 sind die Sinkkästen in Ellerstadt zur Reinigung frei zu halten. Als neues Gemeinderatsmitglied wurde Jochen Zerm verpflichtet. Er ist Nachrücker für den zurückgetretenen Martin Ammende.