Die L522 zwischen Weisenheim am Sand und Frankenthal wird seit Sommer erneuert: Zuletzt war der Streckenabschnitt zwischen Weisenheim am Sand und dem Kreisel in Lambsheim als vierter Bauabschnitt an der Reihe. Diese Teilstrecke wird ab Freitag, 1. November, wieder für den Verkehr freigegeben, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mitteilt. Als letzter und fünfter Bauabschnitt ist ab Donnerstag, 7. November, ein Streckenabschnitt zwischen Lambsheim und Frankenthal für die zweiwöchigen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird überörtlich über die K2, K4, K6, L524 und L522 umgeleitet. Die sanierte Strecke zwischen Weisenheim am Sand und Frankenthal ist 3,2 Kilometer lang, die Baukosten belaufen sich laut LBM auf 1,6 Millionen Euro. Auf dem Abschnitt wird der Fahrbahnbelag verstärkt: Zwölf Zentimeter der bisherigen Asphaltschicht der Fahrbahn werden abgefräst, in zwei Arbeitsgängen wird die Schicht dann in einer Stärke von 16 Zentimetern erneuert. Auf Teilabschnitten müsse auch die Tragschicht erneuert werden, so der LBM in einer früherer Mitteilung.