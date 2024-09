In der Straße Am Ebersberg werden demnächst Arbeiten an einer Grundstücksgrenze vorgenommen. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Dürkheim mit und weist zugleich darauf hin, dass aus diesem Grund der Straßenabschnitt in Höhe der Hausnummern 7 bis 9 für den Verkehr voll gesperrt wird.

Die Maßnahme beginnt laut Verwaltung am Montag, 23. September, und dauert voraussichtlich bis zum 9. Oktober. Der Verkehr wird über die Hammelstalstraße und die Martin-Butzer-Straße umgeleitet.