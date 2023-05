„Ich hab’s ja gesagt“, lautete der Kommentar von Storchenexperte Christian Reis zum dramatischen Geschehen im Storchennest in Freinsheim. Von den fünf Küken sind nur noch drei übrig geblieben. Reis hatte vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass meist nur zwei Storchenküken aus einer Brut überleben. Zwei der Freinsheimer Geschwister – vermutlich diejenigen, die zuerst geschlüpft sind – machen den fittesten Eindruck. Die beiden Schwächsten hat es mittlerweile dahingerafft. Eins ist vermutlich so verstorben, das andere wurde vom Storchenmann getötet und anschließend auch noch verspeist. Grausame Sache, aber so ist die Natur. „Das machen Störche, um keine Fressfeinde anzulocken. Also quasi aus Sicherheitsgründen“, erklärt Reis.

Im Storchentagebuch der Storchenkamera wird das Geschehen ebenfalls erklärt. Eigentlich will man das Ganze gar nicht so genau wissen. Aber diejenigen, die den Horror aus dem Tierreich im Livestream verpasst haben und die es mit eigenen Augen sehen möchten, für die stellt Florian Graus auf seiner Homepage sogar noch aufgezeichnete Ausschnitte zum Download zur Verfügung. Oje. Ich kann gut und gerne darauf verzichten. In drei Wochen wissen wir mehr. „Dann sind diejenigen, die übrig geblieben sind, überm Berg“, sagt Reis. Gefüttert werden sie bis dahin am liebsten mit Regenwürmern. Deshalb war der Gewitterschauer vom Montagnachmittag für die Futtersuche gerade richtig. „Ab und an Regen und Temperaturen um die 20 Grad“, würde sich Reis deshalb für die nächste Zeit wünschen.