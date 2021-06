Bevor sich die drei Jungstörche im Dürkheimer zum ersten Mal aus dem Nestwagen, sind sie nun von einer Expertin noch beringt worden.

Bis zum ersten Ausflug der Jungstörche wird es nicht mehr lange dauern: Eben gab es noch eifriges Flügelschwingen auf dem Nest im Dürkheimer Bruch. Doch als sich der bewegbare Arm des Hubsteigers der Pfalzwerke nähert, verschwindet der schwarz-weiße Nachwuchs buchstäblich in der Versenkung. „Akinese“ heißt der Totstell-Reflex in der Fachsprache: Bei Gefahr verfallen die Jungstörche in völlige Reglosigkeit.

Auch in diesem Frühling und Sommer wachsen drei junge Adebare im Bruch auf. Erstmals hatten die Elternvögel das 2004 aufgestellte Nistangebot im Vorjahr angenommen. Jetzt beringte Storchenexpertin Ingrid Dorner die diesjährigen Jungtiere im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell. Bad Dürkheim war am Freitag die letzte Station, nachdem Dorner zuvor sieben Nester im Bereich Neustadt, Rhein-Pfalzkreis und Kreis Bad Dürkheim angefahren hatte.

Tatkräftig unterstützt und in die Höhe befördert wurde sie von Pfalzwerke-Mitarbeiter Manuel Matthes. Die Jungstörche im Bruch sind wohlbehalten und gut genährt. Für sie und die unermüdlich fütternden Elterntiere bringt es große Vorteile, dass auf den umliegenden Wiesen noch viel hohes Gras steht, voll von Insekten wie Heuschrecken.