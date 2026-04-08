Der Anfang ist gemacht. Jetzt hoffen die Storchen-Fans, dass das Brüten erfolgreich ist - und auch das Wetter mitspielt.

Die Störche in Freinsheim haben für die erhoffte Oster-Überraschung gesorgt: „Wir haben unser erstes Ei!“ freute sich Marie-Louise Wiesenbach, die die Storchenkamera auf Instagram managt, am späten Abend des Karfreitag. Damit ging die Rechnung von Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim genau auf: Weil das Storchen-Paar auf dem Dach der Protestantischen Kirche seit dem 20. März sprichwörtlich wieder vereint ist, hatte er für das Oster-Wochenende mit dem ersten Ei gerechnet. Und auch seine Prophezeiung am Morgen des Ostersonntag bestätigte sich: „Heute Abend zwischen 22 und 23 Uhr kommt das zweite Ei – definitiv!“ Und tatsächlich: Um 22.18 Uhr vermeldete Marie-Louise Wiesenbach am Abend Ei Nummer Zwei über Instagram – „nach fast exakt 48 Stunden“ nach dem ersten. Und auch das dritte Ei kam pünktlich wie angekündigt: am späten Dienstagabend.

Christian Reis rechnet mit insgesamt vier oder fünf Eiern. Schon am Oster-Wochenende konnten über die Storchenkamera der Firma Graus Bürotechnik rege Nest-Aktivitäten beobachtet werden: Immer wieder holte einer der beiden Störche neues Nistmaterial – zum Teil leider auch bestehend aus Plastiktüten – heran, das dann im Nest drapiert wurde. Das „Premieren“-Ei konnte dabei noch gut gesehen werden, denn erst ab dem zweiten Ei wird das Gelege kontinuierlich bebrütet.

Nach Auskunft von Christian Reis, der rund 500 Storchen-Paare in Rheinland-Pfalz betreut, wird das erste Ei zwar von den Eltern noch nicht abgedeckt – aber auch keinen Moment mehr allein gelassen. Die Gefahr, dass sich Raubvögel daran bedienen könnten, wäre zu groß. Laut Reis wird ab dem zweiten Ei für 32 Tage abwechselnd gebrütet. Dann schlüpfen zwei bis drei Storchen-Küken auf einmal. Wie sich der Bruterfolg weiter entwickelt, wird vor allem vom Wetter und dem Futterangebot abhängen.