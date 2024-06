Ein Foto liefert jetzt den Beweis: Die Mühe der Freinsheimer Storchengruppe war erfolgreich. Zwei Jungstörche aus dem Freinsheimer Storchennest werden derzeit von zwei Ammenstörchen in Bornheim aufgezogen. Das hat Marie-Louise Wiesenbach mitgeteilt, die mit Hilfe der Feuerwehr im April nach dem Tod von Storchenpapa Heiko alle vier Eier aus dem Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim geholt hatte.

Die Eier wurden mit Hilfe von Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim in ein Nest von zwei Altstörchen gelegt, die selbst keinen Nachwuchs mehr produzieren können. Aufgrund des nass-kalten Frühjahrs klappte es zwar nicht, das komplette Gelege durchzubringen, aber in den vergangenen zwei Jahren hatte auch das Freinsheimer Storchenpaar nur zwei Kinder aufgezogen. Das Paar, das sich in Freinsheim neu gebildet hat, ist kinderlos geblieben.